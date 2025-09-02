Eliminatorias Mundial 2026: selecciones que podrían asegurar su pase en la Fecha FIFA de septiembre

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 retomaron actividad y la Fecha FIFA de septiembre representa una oportunidad decisiva para que varias selecciones confirmen su presencia en la próxima Copa del Mundo 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. En distintas confederaciones, los resultados de esta semana podrían definir a los primeros equipos con boleto asegurado al torneo.

En CONMEBOL, la definición avanza con mayor rapidez. Uruguay, Paraguay y Colombia podrían confirmar su presencia en la Copa del Mundo con resultados mínimos. Cualquiera de ellos tendría suficiente con un empate en esta jornada o bien, con una combinación de tropiezos de Venezuela.

Se define la Conmebol | MEXSPORT

La Vinotinto todavía mantiene opciones de clasificación, aunque para lograrlo necesita imponerse en sus dos duelos y esperar que Uruguay, Paraguay o Colombia sufran derrotas. Bolivia aparece como la selección con el escenario más complicado: debe ganar sus dos partidos, que Argentina supere a Venezuela y posteriormente que la propia Venezuela derrote a Colombia.

Venezuela busca el milagro | mexsport

CAF busca representantes

En África, ocho combinados nacionales tienen posibilidades de cerrar su clasificación de manera anticipada. Se trata de Egipto, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana. Cada uno depende de una combinación de resultados que incluye victorias propias y tropiezos de sus rivales directos.

Marruecos es el que tiene el panorama más claro, ya que necesita triunfar en sus dos compromisos de esta jornada para sellar su pase. Egipto, por su parte, requiere sumar seis puntos y esperar una derrota de Burkina Faso frente a Yibuti. Sudáfrica también tiene la mira en la clasificación, aunque depende de que Ruanda, Benín y Nigeria no obtengan resultados favorables.

Marruecos se acerca al Mundial | MEXSPORT

Cabo Verde necesita un escenario más complejo: dos victorias, una caída de Camerún frente a Suazilandia y que Libia deje escapar puntos. Costa de Marfil se aseguraría el boleto con dos victorias propias y una derrota de Gabón ante Seychelles. Argelia requiere triunfos y además que Uganda y Botsuana superen a Mozambique, además de un tropiezo de Somalia frente a Uganda.

Túnez necesita sumar seis puntos en sus duelos y que Namibia y Liberia no lo hagan. Ghana también está en la contienda con la condición de ganar sus dos compromisos y esperar que Comoras no consiga victorias y que Madagascar no sume triunfos en ambos partidos de esta fecha.

Se definen las eliminatorias | MEXSPORT