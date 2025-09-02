Futuro definido: 'Dibu' Martínez continuará en el Aston Villa

El fin de la novela ha llegado, y es que durante todo el verano se especuló sobre el futuro de Emiliano 'Dibu' Martínez, que finalmente permanecerá en el Aston Villa de Unai Emery y buscarán revertir el mal inicio del equipo esta campaña.

Hay un claro perdedor este mercado de fichajes y es Emiliano Martínez, que tras ser vinculado con muchos equipos del viejo continente, no pudo encontrar lugar en ningún club y seguirá ligado con los villanos.

'Dibu', daba por hecha su salida en mayo, a tal grado de que se despidió de la afición en el último partido disputado en casa, pues se suponía era el adiós de su etapa en Villa Park.

| AP

¿A dónde puede ir Dibu Martínez todavía?

Si bien el mercado de fichajes ha cerrado en la mayoría de las ligas europeas, hay algunos destinos a los que Emiliano Martínez podría ir si desea salir del Aston Villa.

Países como Portugal, Grecia, Rusia o Turquía continúan con la ventana de transferencias abiertas, aunque abandonar la Premier League por cualquiera de estos destinos sería para muchos un retroceso.

'Dibu' Martínez peleará por un puesto en el Aston Villa | AP

El portero argentino se encuentra con la selección de su país para disputar los últimos partidos de eliminatorias sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador, cabe recordar de que la selección argentina ya tiene garantizada su participación en el Mundial 2026.

El principal atractivo de esta fecha FIFA está en el encuentro contra Venezuela este 4 de septiembre, que significará el último partido de eliminatoria oficial para Lionel Messi en suelo argentino y el 'Dibu', apunta a ser el arquero titular de dicho encuentro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLS rompe récord en el mercado de transferencias de este verano; gastaron $336 MDD