¡Fichaje estrella! Fox confirma la llegada de un narrador importante

La televisora Fox sorprendió a la afición al anunciar la llegada de una nueva voz para sus transmisiones deportivas. Se trata del reconocido comentarista Fernando Cevallos, quien confirmó oficialmente su regreso a las narraciones.

El periodista deportivo había anunciado a mediados de julio su salida de Fox Sports, luego de cuatro años como una de las voces principales de la cadena ubicada en Periférico Sur. Sin embargo, tan solo unas semanas después, Cevallos encontró una nueva casa, ahora bajo el sello de Fox, la empresa estadounidense que se deslindó de Fox Sports y que recientemente adquirió los derechos de transmisión de Caliente TV, con el objetivo de lanzar un nuevo canal.

Dejó Fox Sports | IMAGO7

“Imposible disfrutar una mesa de análisis sin polémica y debate. ¡Bienvenido a Fox, Fer Cevallos!”, publicó la compañía en sus redes sociales, acompañado de un video donde se da la bienvenida oficial al narrador.

Con este movimiento, Fernando Cevallos se integra como fichaje estrella de Fox, reforzando el equipo de voces y analistas que estarán presentes en las transmisiones deportivas. Su regreso marca una nueva etapa en su trayectoria, ahora con un proyecto que buscará competir directamente en el mercado televisivo mexicano y latinoamericano.

Llega a Fox | X

El regreso de Cevallos genera expectativa entre los aficionados, quienes lo reconocen por su estilo directo, polémico y lleno de análisis, cualidades que lo han consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México.

💥 Imposible disfrutar una mesa de análisis sin polémica y debate. ¡Bienvenido a Fox, @FerCevallosF! pic.twitter.com/Mh7lsVK9O4 — FOX (@somos_FOX) September 2, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: En medio de crisis de Chivas, 'Chicharito' Hernández promete dar "cursos de funadas"