'Nunca fueron claros conmigo' Fernando Cevallos habla sobre su salida de Fox Sports

El comentarista deportivo Fernando Cevallos confirmó su salida de Fox Sports a través de una publicación en redes sociales, marcando el fin de una etapa de cuatro años en la cadena de Periférico Sur. Ahora, ha revelado detalles sobre su sorpresiva salida.

Su despedida estuvo llena de agradecimientos, pero tras una reciente entrevista parece que su salida se habría dado en un contexto de tensiones internas y una disminución notable en su presencia en pantalla, sobre todo en programas y transmisiones de alto perfil.

Durante gran parte de su paso por la televisora mexicana, Cevallos fue una voz constante en el programa de debate “La Última Palabra”, donde se ganó fama como uno de los panelistas más polémicos y un defensor recurrente de la afición de las Chivas. Sin embargo, en los últimos meses, su participación disminuyó drásticamente. El comentarista fue relegado a coberturas de torneos como la Liga de Expansión MX, la Europa League y la Conference League, quedando fuera de las principales transmisiones y debates.

El episodio que marcó un antes y un después

En una conversación con Toño de Valdés, Cevallos explicó que su situación cambió tras un programa en vivo donde intervino un abogado para hablar sobre el conflicto legal entre Grupo Lauman y Fox Corporation por el uso del nombre y los derechos de transmisión del Pachuca.

Según el narrador, el abogado emitió declaraciones falsas, por lo que él lo corrigió al aire para defender su credibilidad. Después de ese episodio, comenzaron a dejar de convocarlo sin explicaciones formales. “Por decisiones internas… llevaron a un abogado que dijo cosas que no eran ciertas. Lo corregí al aire y, a partir de ahí, dejaron de llamarme. Nunca me dijeron nada”, relató Cevallos.

“Fox ya no es lo que era”

El comentarista también lamentó que la cadena haya perdido lo que él consideraba su principal sello, la libertad editorial. “Si algo caracterizaba a Fox era que no había línea de expresión. Si cuentas una verdad a medias es una mentira, y en eso no estuve de acuerdo. Qué tristeza por la gente que sigue ahí, porque ya no es Fox”, señaló.

Actualmente, Fernando Cevallos está evaluando opciones para continuar su carrera en los medios deportivos, tras una etapa que lo convirtió en una de las voces más reconocidas del canal.

