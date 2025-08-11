¡Van con todo! FOX transmitirá más de mil juegos de futbol europeo por año

FOX sigue reforzando su apuesta por el futbol internacional y, de cara a la temporada que está por iniciar, presentó oficialmente su catálogo completo de competencias europeas.

FOX transmitirá más de mil juegos del futbol europeo | @somos_FOX

De acuerdo con un comunicado emitido en redes sociales, la cadena transmitirá más de mil partidos al año, esto solamente contando futbol del viejo continente como lo son la Premier League, Ligue 1, Copa Italia y Champions League.

Los aficionados podrán disfrutar los encuentros a través de la aplicación Caliente TV y del nuevo canal FOX en servicios de televisión de paga, con una programación que incluirá algunos de los torneos más importantes del mundo.

Comunicado de FOX | @somos_FOX

Así será la distribución de partidos:

En Caliente TV (App)

Premier League : 5 partidos por jornada

UEFA Champions League : 9 partidos por jornada

Ligue 1 : 9 partidos por jornada

Coppa Italia: 2 partidos por jornada

En el nuevo canal FOX (TV de paga)

Premier League : 1 partido por jornada

UEFA Champions League : 4 partidos por jornada

Ligue 1 : 4 partidos por jornada

Coppa Italia: 2 partidos por jornada

FOX sí, Fox Sports México no

Es importante señalar que estos derechos corresponden al nuevo canal FOX de Fox Corporation, y no a Fox Sports México, propiedad de Grupo Lauman, lo que marca una diferencia importante para los seguidores y suscriptores.

FOX no es lo mismo que Fox Sports México | MEXSPORT

Con este anuncio, FOX se perfila como uno de los grandes protagonistas de la cobertura de futbol europeo en México para la próxima campaña.

