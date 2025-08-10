Álvaro Morales pide criticar a Alan Pulido tras el penal fallado: "No canta mal las rancheras"

Este domingo, en el partido que cerró la actividad dominical de la Liga MX, Chivas cayó en la Comarca Lagunera ante Santos, partido en donde Alan Pulido falló el penal que le pudo haber dado el empate al Rebaño Sagrado.

En redes sociales, tras la falla de Pulido y la consecuente derrota de Chivas, Álvaro Morales, analista de ESPN, atacó al delantero del Rebaño, asegurando que también hay motivos para criticar al exjugador de los Tigres.

El mensaje de Morales en sus redes | CAPTURA|

"Ya le dimos con todo al Chicharito, pero Pulido no canta mal las rancheras", fue el mensaje de Morales después del rendimiento del atacante mexicano ante Santos Laguna.

Pulido, que llegó a Chivas a principios de año, tiene 17 partidos jugados con el Rebaño, donde solo ha conseguido marcar en dos ocasiones, Chivas recibe a los Bravos de Juárez en la siguiente jornada del torneo Apertura 2025.

