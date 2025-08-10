Carlos Salcido comparte fotografía con leyendas de Chivas; afición ataca al 'Maza' Rodríguez

Carlos Salcido compartió una fotografía que llenó de nostalgia a los aficionados de las Chivas, pues se reunieron figuras de hace unos años que entregaron múltiples alegrías y un título de Liga MX.

IMAGO7

Salcido reúne a leyendas de Chivas

El excapitán del Rebaño, Salcido publicó una imagen en la que lo acompañan Adolfo Bautista, Ramón Morales y Francisco Rodríguez, quienes fueron Campeones con Chivas en 2006.

Aficionados de Chivas atacan al 'Maza' Rodríguez

La afición de Chivas reaccionó de forma nostálgica, pero a la vez atacaron al 'Maza', pues no le perdonan haber jugado en el América luego de su etapa en Europa. "Sobra uno", "Saquen al wilo del Maza de ahí", escribieron algunos usuarios.

CAPTURA

Carlos Salcido no formó parte del equipo Campeón de 2006, pero logró levantar el título de liga en 2017, cuando Matías Almeyda dirigía al Rebaño Sagrado. Tras esa conquista, el exdefensor mexicano se convirtió en una leyenda.

La realidad de Chivas en la actualidad es otra, con dificultades para competir e incluso para conectar con su afición, contrario a lo que en otras épocas se vivía en el conjunto Rojiblanco.

IMAGO7

