Sergio Ramos cambia de look antes del regreso de Rayados a la Liga MX

Sergio Ramos volvió a sorprender a sus seguidores, esta vez fuera de la cancha. El defensa español presumió en su cuenta de Instagram un nuevo corte de cabello tras la eliminación de Rayados de Monterrey en la Leagues Cup y en la previa de su compromiso de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 ante León.

Aunque no optó por raparse por completo, Ramos lució el cabello mucho más corto de lo habitual, manteniendo su característica barba. “Nuevo look, ¿qué piensan?”, escribió el exjugador del Real Madrid y PSG en sus redes sociales, provocando comentarios de todo tipo, incluidos algunos aficionados que bromearon con que el cambio se debe al intenso calor que azota la ciudad de Monterrey.

El nuevo look de Ramos | @sergioramos|

El zaguero, conocido por sus constantes transformaciones de imagen a lo largo de su carrera, busca ahora enfocar sus energías en el regreso a la Liga MX, después de que Rayados quedara eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup con derrotas ante Cincinnati (2-3) y Charlotte FC (0-2), y una victoria en penales 5-3 sobre New York Red Bulls tras empatar 1-1.

El conjunto regiomontano volverá a la actividad liguera este lunes 11 de agosto, cuando visite a León. Hasta ahora, su paso en el Apertura 2025 registra una derrota 3-0 ante Pachuca y victorias sobre San Luis (0-1) y Atlas (3-1).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: José Ramón Fernández y la historia de cómo David Medrano lo desobedeció en un Mundial

Ramos en un partido con Rayados | MEXSPORT|