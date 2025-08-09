José Ramón Fernández y la historia de cómo David Medrano lo desobedeció en un Mundial

Después de 21 años en ESPN, José Ramón Fernández y la televisora anunciaron su separación tras la cancelación del programa "Cronometro", lo que acerca al periodista deportivo a un inminente retiro de la televisión.

En el contexto de su salida de ESPN, David Medrano (que compartió muchos años con Joserra en TV Azteca) contó una historia que tuvo con Fernández durante la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde el comentarista 'desobedeció' las órdenes de su jefe.

José Ramón Fernández | MEXSPORT|

"Cuando íbamos para Alemania 2006, no nos alcanzaban los narradores y él decidió que todos narraran, yo le dije 'Yo no', no tengo miedo, pero no tengo las condiciones, a mí ponme a comentar o ponme en la cancha y te compito con el que tú quieras, me la compró y fui al único que no puso a narrar", comentó Medrano para el pódcast "Un Round Más"

La Copa del Mundo de Alemania 2006, donde México quedó eliminado en los Octavos de Final ante Argentina, fue el último Mundial donde se transmitieron todos los juegos del certamen para la televisión abierta en nuestro país.

