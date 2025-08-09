Pablo Aimar habla sobre su 'amor' por el Himno Nacional Mexicano: "es maravilloso"

Argentina derrotó a la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, triunfo que encaminó el camino hacia la gloria eterna Albiceleste. Lionel Scaloni se inmortalizó junto a todo su cuerpo técnico, conformado por Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar.

Uno de los nombres más recordados entre ese cuarteto de entrenadores es Aimar, quien no solo fue una de las grandes figuras de River Plate, sino que también es el ídolo de Lionel Messi. 'Payasito' habló en una entrevista sobre el partido ante México en el Mundial, en el que se mostró completamente enamorado del Himno Nacional Mexicano.

Aimar en el Mundial | IMAGO7|

"Hay himnos maravillosos, como el de México. Yo sé la letra porque hemos jugado un montón de veces contra ellos, me sé la primera parte de la letra. Los mexicanos son muy seguidores de su Selección en los Mundiales y van un montón", comentó Aimar en el podcast de Fernando Belluschi.

Aimar también comentó que la primera parte del himno lo conmueve, ya que es un grito de guerra ante el mundo. ​​"Esa primera parte del himno. El segundo partido con México (en Qatar 2022), que encima nosotros veníamos muy mal. Empieza el himno y vamos a la guerra, porque dice eso: 'Mexicanos al grito de guerra'".

Aimar en el Mundial | IMAGO7|

Su amor Mundialista fue por los himnos

De igual forma, Aimar recordó cuando era un niño y vio los juegos del Mundial de México 86 e Italia 90. En aquellas ocasiones, la leyenda de las Gallinas comentó que se enamoró de las justas veraniegas por los himnos de los países y no tanto por el futbol.

"Aunque sean dos segundos, tu himno te energiza. Yo recuerdo el Mundial de México 86, en el del Italia 90 nos dejaban salir un ratito antes del colegio y cuando veía a los jugadores pensaba: 'estos locos tienen abuelas, tías, hermanas, mujer, que deben estar emocionadas viendo eso', ahí fue donde yo dije: 'quiero ser eso, por el himno, no por el juego'. Es un empujón increíble", sentenció.

Con Scaloni | IMAGO7|

