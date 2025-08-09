‘Canelo’ Álvarez anuncia el nacimiento de su hija Eva Victoria

Por medio de sus redes sociales, Saúl ‘Canelo’ Álvarez anunció la llegada de su cuarta hija, de nombre Eva Victoria.

El boxeador mexicano compartió una fotografía en su cuenta de Instagram junto a un mensaje dedicado a su esposa, Fernanda Gómez, después del parto.

“Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor @fernandagmtz, bienvenida EVA VICTORIA”, escribió Canelo.

¿Cuántos hijos tiene ‘Canelo’ Álvarez?

Saúl "Canelo" Álvarez es padre de cuatro hijos. Con su esposa Fernanda Gómez tiene dos hijas: María Fernanda y la recién nacida Eva Victoria. Además, es padre de Emily Cinnamon, fruto de una relación anterior, y de Saúl Adiel, de otra relación pasada.

¿Cuándo es la próxima pelea de ‘Canelo’ Álvarez?

El próximo combate del campeón mexicano está programado para el sábado 13 de septiembre, cuando enfrente al estadounidense Terence Crawford.

