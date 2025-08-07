WBC respalda a Supernova Strikers, el evento que une influencers y boxeo

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC) anunció su respaldo a Supernova Strikers. El organismo más importante del boxeo mundial sancionará y supervisará el evento que reunirá a creadores de contenido, influencers y personalidades de los medios en un atractivo formato de boxeo de exhibición.

El CMB reconoció la relevancia de iniciativas como Supernova Strikers para impulsar el crecimiento y la proyección del boxeo, especialmente entre las nuevas generaciones. La fusión del entretenimiento digital con la disciplina y espíritu combativo del pugilismo ha permitido atraer a un público diverso y renovado, fortaleciendo la imagen de un deporte inclusivo y con gran potencial de espectáculo.

No obstante, el WBC subrayó que el boxeo es un deporte de contacto y no un juego, por lo que este tipo de funciones deben cumplir con estrictos protocolos de seguridad. Entre ellos destacan exámenes médicos rigurosos, alta médica para los participantes, aplicación de reglas de combate y la participación de réferis de alto nivel.

La supervisión oficial de Supernova Strikers estará a cargo de la Comisión de Box de la Ciudad de México, organismo que garantizará que cada pelea se desarrolle bajo las más estrictas normas deportivas y de seguridad, protegiendo así la integridad física de los competidores.

Con el respaldo del WBC, Supernova Strikers suma la credibilidad y prestigio de una institución de talla mundial. Así que, ya está todo listo para ver combates de alto nivel atractivo como el de Alana Flores vs. Gala Montes, o el de El Escorpión Dorado ante Franco Escamilla.

