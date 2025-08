Canelo Álvarez hace menos a las leyendas del boxeo

Cada vez falta menos para que el otrora mejor Libra por Libra del Mundo vuelve al cuadrilátero, sin embargo, su camino hacia la pelea del mes de septiembre le está trayendo muchos problemas.

Canelo entrenando I @Canelo

Toda la polémica se ocasionó durante una dinámica para la promoción de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford, la cual consistía en mencionar el nombre de los peleadores y cada que saliera uno que creyera que es mejor que Crawford, Canelo tendría que hablar.

La polémica llegó cuando pasaron nombres de distintas leyendas del deporte y aún así Canelo no dijo nada, por lo que los fans demeritan su conocimiento de boxeo, mientras que otros solo afirmaron que estaba haciendo promoción de su pelea.

Lo gracioso o irónico de esta situación, es que se le aplicó la misma dinámica al estadounidense, pero él sí habló en un par de ocasiones, por lo que los fans también aprovecharon para burlarse de Saúl.

Canelo Alvarez could only speak when he heard a fighter who he thinks is better than Terence Crawford 👀

