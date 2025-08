¡Con mucha fe! Julio César Chávez confía en la inocencia de su hijo tras ser detenido

Hace unas semanas, el mundo del deporte mexicano se vio sacudido por la detención de Julio César 'N' en Los Ángeles, California.

La noticia provocó un fuerte impacto mediático y reacciones inmediatas de figuras del deporte, especialmente de su padre, Julio César Chávez, conocido como El César del Boxeo.

Julio César Chávez rompe el silencio en el AICM

Durante un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el exboxeador compartió detalles sobre el estado anímico de su hijo. Con voz firme pero serena, expresó:

"Julio está en shock. No se explica, me dice: '¿cómo me acusan de todo esto, apá?'. Estoy tranquilo porque mi hijo es inocente, pero hasta que no se compruebe todo se va a arreglar".

¿Cuál es el panorama legal de Julio César Chávez Jr.?

La defensa del boxeador trabaja en reunir pruebas que respalden su inocencia. Mientras tanto, sus seres queridos se mantienen cercanos y con esperanza de que el caso no trascienda más allá del escándalo mediático.

