¿Cuándo y dónde ver el juego de México vs Japón de la Little World Series?

El béisbol mexicano sigue con vida en la Little League World Series 2025 gracias al desempeño del Swing Perfecto de Chihuahua, que ha puesto en alto el nombre del país en Williamsport. Después de superar un duelo lleno de dramatismo frente a Panamá, ahora el representativo nacional enfrentará a Japón en un choque directo por la supervivencia en el torneo infantil más importante del mundo.

Ambos representativos jugarán un duelo muy importante | X: @LittleLeague

¿Cómo llegan ambos equipos?

El camino de México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas ha sido de altibajos, pero también de mucha garra. El debut del Swing Perfecto de Chihuahua no fue el esperado, pues cayó ante el representativo de Asia-Pacífico; sin embargo, el equipo logró recomponer el rumbo con dos victorias fundamentales: primero contra Puerto Rico y después frente a Panamá en un partido lleno de tensión que se definió en la última entrada. Con estos resultados, los peloteritos mexicanos llegan a la cita contra Japón con la motivación a tope y la ilusión de seguir avanzando en Williamsport.

Japón, por su parte, no atraviesa su mejor momento en el torneo. Los nipones llegan golpeados después de haber perdido contra Venezuela por marcador de 4-0 el lunes 18 de agosto, en un encuentro donde los errores defensivos pesaron demasiado. El cansancio y la desconfianza se hicieron presentes, lo que los obliga a buscar revancha inmediata frente a México si no quieren despedirse de la competencia.

Las Pequeñas Ligas se llevan a cabo en Estados Unidos | X: @LittleLeague

Estrellas del Swing Perfecto de Chihuahua

El conjunto mexicano ha tenido figuras que se han convertido en referentes dentro del diamante. Entre ellos destacan Gregorio Madrid, Luis Sánchez, Iker Saenz, Javier Nolasco y Brandon Acevedo, quienes han mostrado talento, poder y temple en momentos clave del torneo. Su desempeño será vital para que México pueda superar a Japón y mantenerse con vida en el certamen.

¿Cuándo y dónde ver el juego de mexicanos vs nipones?

Fecha : Martes 19 de agosto de 2025

: Martes 19 de agosto de 2025 Sede : Volunteer Stadium, Williamsport, Estados Unidos

: Volunteer Stadium, Williamsport, Estados Unidos Horario : 11:00 horas (tiempo del Centro de México)

: 11:00 horas (tiempo del Centro de México) Dónde ver: ESPN y Disney Plus

Las familias de los jugadores los han acompañado en todo momento | X: @LittleLeague

