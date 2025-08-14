El Parque Kukulkán Álamo, vivió otra maravillosa hazaña en la Liga Mexicana de béisbol, donde los Diablos Rojos de México remontaron en la sexta entrada para llevarse el cuarto juego de Playoffs contra los Leones.

Nervios y silencio

Con el pitcher dominicano, César Valdez, los Leones de Yucatán permanecieron con esperanzas hasta la sexta entrada, manteniendo en raya a los escarlatas y dejando el cero en el tablero del Alamo, sin embargo, el campeón hizo arder la parte alta de la sexta y todo cambio.

Pese a que los escarlatas dominaron la primera parte del juego y con una carrera arriba por parte de Yadir Drake, lanzado un cuadrangular al jardín izquierdo en la parte baja de la cuarta entrada, el campeón hizo valer su poder y descontó cuando pudo.

Julián Ornelas incendió Yucatán

Cuando los Leones sólo requerirían de tres outs para terminar con el juego, Julián Omelas conectó un sencillo, impulsando a José Marmolejos para poner el empate. El japonés Tomohiro Anraku terminó e juego por barrida, cerrando la victoria número 12 de manera consecutiva para los Escarlatas.

Tras otra victoria en los playoff barriendo la serie por segunda ocasión consecutiva, Los Diablos se perfilan como amplios candidatos a levantar una vez más La Serie del Rey, esta vez de manera más contundente.

