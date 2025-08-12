Shohei Ohtani y su agente son acusados de sabotear un proyecto de más de $240 MDD en Hawái

Un inversor y corredor de bienes raíces de Hawái están demandando a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles y su agente hicieron que los despidieran de un desarrollo inmobiliario de lujo de 240 millones de dólares en la codiciada costa Hapuna de la Isla Grande que lo contrataron para respaldar.

Según la demanda presentada el viernes en el Tribunal de Circuito de Hawái, el agente de Ohtani, Nez Balelo, exigió cada vez más concesiones al desarrollador Kevin J. Hayes Sr. y al corredor de bienes raíces Tomoko Matsumoto antes de exigir que su socio comercial, Kingsbarn Realty Capital, los retirara del trato.

La demanda acusa a Ohtani y Balelo de interferencia ilícita y enriquecimiento injusto. Hayes, promotor inmobiliario con 40 años de experiencia, y Matsumoto, quien iba a ser el agente inmobiliario encargado de la venta de las casas, cuyo valor promedio es de $17.3 millones cada una, afirman que Ohtani y Balelo también intentaron socavar sus intereses en un segundo proyecto inmobiliario vecino.

Ohtani, de 31 años, llegó de Japón en 2018 como quizás la estrella internacional más aclamada en la historia del béisbol, con una habilidad tanto para lanzar como para batear que lo hacía doblemente valioso para su equipo. Cinco veces All-Star y tres veces Jugador Más Valioso (MVP), firmó un contrato récord de 10 años y $700 millones con los Dodgers antes de la temporada pasada y ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial de 2024.

