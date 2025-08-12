¡Hombre clutch! Rowdy Tellez se manda jonrón en la baja de la novena; Rangers ganaron el juego

Jake Burger conectó un sencillo impulsador como emergente en la décima entrada y los Rangers de Texas pusieron fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas al superar el lunes 7-6 a los Diamondbacks de Arizona.

Burger disparó un lanzamiento de 99,4 mph de Andrew Saalfrank (0-1) contra la pared del jardín izquierdo para finalizar el juego. Sam Haggerty, el corredor automático que había avanzado a tercera con el elevado de Marcus Semien, anotó la carrera ganadora.

Burger y Tellez | AP|

El momento del mexicano

Rowdy Tellez empató el juego cuando conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la novena.

Phil Maton (2-3), quien obtuvo su primera victoria con Texas como el quinto relevista después de que el abridor Nathan Eovaldi tuvo dificultades, retiró a los tres bateadores que enfrentó en la décima.

¡Rowdy Tellez respondió a la hora cero!

Cuadrangular para emparejar la pizarra 🇲🇽💪 pic.twitter.com/1Y82AthsGq — MLB México (@MLB_Mexico) August 12, 2025

Los Rangers superaron un déficit de 5-0 después de que Arizona conectó tres de sus cuatro jonrones contra Eovaldi, quien había tenido un récord de 6-0 con una efectividad de 0.47 en sus seis aperturas anteriores desde principios de julio. El veterano derecho terminó sin decisión después de permitir máximos de temporada de cinco carreras y ocho hits en cinco entradas.

Corbin Carroll y Geraldo Perdomo conectaron jonrones de dos carreras en la tercera entrada, un episodio después del jonrón solitario del novato Tyler Locklear. Blaze Alexander conectó un cuadrangular en la sexta y Arizona, que había ganado sus últimos tres juegos, lideraba 6-1.

Sabor mexicano | AP|

Por los Diamondbacks, los dominicanos Ketel Marte de 4-0 con una anotada, Geraldo Perdomo de 5-2 con una anotada y dos remolcadas. El cubano Lourdes Gurriel Jr. de 5-0.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1.

