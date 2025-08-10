Vinicio Castilla y Ubaldo Jiménez fueron los invitados especiales de Savannah Bananas en Colorado

Los Savannah Bananas, el equipo que ha revolucionado el béisbol con su estilo único de Banana Ball, hicieron una parada especial en el Coors Field la noche del sábado, mientras los Rockies de Colorado disputaban una serie como visitantes ante los Diamondbacks de Arizona.

Como es tradición cuando juegan en estadios de Grandes Ligas, la franquicia incluyó a figuras con fuerte conexión local, y en esta ocasión sorprendió con dos leyendas de los Rockies: Vinicio “Vinny” Castilla y Ubaldo Jiménez.

Castilla fue uno de los invitados de los Savannah Bananas | CAPTURA

Vinicio Castilla, el “bateador dorado” de la noche

El extoletero mexicano, miembro del equipo original de expansión de los Rockies en 1993, fue elegido como el “bateador dorado” (golden batter) de los Bananas, un rol que le permitía tomar turno al bate en cualquier momento del encuentro. Aunque su participación terminó en un doble play, la presencia de Castilla fue recibida con una ovación por parte de los aficionados.

Castilla, oriundo de Saltillo, México, inició su carrera en MLB con los Bravos de Atlanta antes de ser seleccionado por Colorado en el draft de expansión de 1992. Con los Rockies jugó nueve temporadas (1993-1999 y 2006), registrando promedio de .294/.340/.530, con 239 jonrones y 745 carreras impulsadas.

Fue tres veces ganador del Bate de Plata y dos veces All-Star. En su carrera de 17 años en Grandes Ligas sumó 320 cuadrangulares y 1,105 carreras impulsadas, vistiendo también las camisetas de Tampa Bay, Houston, Washington y San Diego.

Castilla volvió al diamante este fin de semana | CAPTURA

Ubaldo Jiménez, otra leyenda en el diamante

Junto a Castilla, los Savannah Bananas recibieron a Ubaldo Jiménez, uno de los lanzadores más emblemáticos en la historia de los Rockies. El dominicano es recordado por lanzar el único juego sin hit ni carrera en la historia de la franquicia (2010) y por su destacada temporada ese mismo año, cuando fue elegido para iniciar el Juego de Estrellas por la Liga Nacional.

Bananas y tradición de invitados especiales

La aparición de Castilla y Jiménez se enmarca en la costumbre de los Savannah Bananas de incluir a exjugadores o personalidades con vínculos con el equipo local en cada estadio que visitan. La semana anterior, en Baltimore, sus invitados fueron Buck Showalter y Adam Jones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Shohei Otani el Michael Jordán del Béisbol: Analistas asegura que el nipón será más grande

Castilla fue uno de los invitados especiales | CAPTURA