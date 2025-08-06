Shohei Ohtani alcanza los 1,000 hits en MLB con un jonrón descomunal

Shohei Ohtani sigue escribiendo su propia historia en las Grandes Ligas y este miércoles sumó un nuevo logro a su brillante carrera: alcanzó los 1,000 imparables en MLB, y lo hizo con estilo, conectando un jonrón de 440 pies por el jardín central en la victoria de los Cardenales de San Luis sobre los Dodgers de Los Ángeles.

Ohtani llega a mil hits en MLB | AP

El batazo de cuatro esquinas llegó en la tercera entrada, remolcando a Alex Call para darle ventaja momentánea a los Dodgers. Con ese cuadrangular, Ohtani se convirtió en apenas el tercer japonés en llegar a la marca del millar de hits en las Grandes Ligas, uniéndose a leyendas como Ichiro Suzuki y Hideki Matsui.

El jonrón fue el número 39 de la temporada para el astro japonés, quien no solo sigue siendo una amenaza al bate, sino que también continúa brillando en el montículo tras su regreso de una cirugía de codo.

Histórico y versátil

Ohtani ha construido una carrera única, no solo por su capacidad de batear y lanzar al más alto nivel, sino también por la consistencia con la que produce a la ofensiva. La marca de los 1,000 hits refleja su impacto como bateador desde su llegada a MLB en 2018 con los Angelinos.

Ohtani ha vuelto a lanzar con Dodgers | AP

El miércoles, además del jonrón, Ohtani se embasó en su primer turno por un error y acumuló ponches desde la lomita, pero su batazo fue el momento cumbre de la noche, alcanzando una cifra simbólica que lo coloca aún más en los libros de récords.

Un club exclusivo

Con este nuevo logro, Ohtani reafirma su lugar entre los grandes peloteros japoneses en la historia de MLB, y lo hace con una combinación de poder y consistencia que pocos han mostrado en su era.

A sus 30 años, el pelotero de los Dodgers sigue sumando hazañas que consolidan su candidatura como uno de los mejores talentos internacionales que ha visto el béisbol de las Grandes Ligas.

Ohtani sigue rompiendo récords en MLB | AP

