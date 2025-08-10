Diablos Rojos del México apalean a los Leones de Yucatán y se adelantan en la serie

Los Diablos Rojos del México comenzaron con paso firme su camino en la postemporada 2025 al vencer 13-3 a los Leones de Yucatán en el Juego 1 del Primer Playoff, duelo disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú y marcado por una pausa por lluvia que no frenó la ofensiva escarlata.

La clave llegó en la octava entrada, cuando los capitalinos armaron un demoledor rally de ocho anotaciones para sentenciar el encuentro. La ofensiva de la “Pandilla Escarlata” conectó 13 imparables, incluidos ocho extrabases, y mostró un juego agresivo en las bases, respaldado por una sólida labor monticular.

No hubo piedad para los Leones en el Infierno | @DiablosRojosMX|

El dominicano Robinson Canó fue la figura a la ofensiva al irse de 5-3 con cuatro carreras producidas y dos anotadas. Carlos Pérez aportó tres empujadas (de 4-2 con una anotada), mientras que José Marmolejos y Carlos Sepúlveda sumaron dos producidas cada uno. En total, todos los bateadores escarlatas se embasaron y anotaron al menos una vez, y ocho de ellos conectaron de hit.

No hubo piedad para los Leones en el Infierno | @DiablosRojosMX|

En el pitcheo, Brooks Hall se apuntó la victoria tras lanzar 5.2 entradas de cinco hits y dos carreras admitidas, con dos pasaportes y dos ponches. Desde el bullpen, Jimmy Yacabonis, Edwin Fierro, JC Mejía y Tomohiro Anraku se combinaron para cubrir 3.1 entradas y permitir solo una carrera más.

Con la serie 1-0 a su favor, los Diablos buscarán ampliar la ventaja este domingo a las 14:00 horas, cuando Ricardo Pinto enfrente por los locales a Odrisamer Despaigne, abridor designado por los Leones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MLB asciende a su primera mujer umpire

No hubo piedad para los Leones en el Infierno | @DiablosRojosMX|