La leyenda que inició en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sigue creciendo, pues Shohei Otani no deja de crear y superará los récords escritos en las Grandes Ligas y en el Béisbol Mundial, teniendo una hegemonía a tal punto de ser comparado con los mejores deportistas de todos los tiempos.

¿El Michael Jordán del Beisbol?

Durante una emisión del podcast, Club 520, el anfitrión, Jeff Teague, ex jugador de baloncesto y su panel, analizaron la inusual hazaña de Ohtani en la MLB, pues el japonés ponchó a ocho jugadores e impulsó dos carreras en su juego contra los Cardenales de San Luis.

Teague, rápidamente lanzó una comparación entre bateador y basquetbolista, misma que inició el debate de la noche, puesto que la gran mayoría es consciente del fenómeno que representa Otani, pero siendo claros en lo que fue Michael Jordán dentro y fuera de la cancha.

Punto muerto

Una de las principales razones que detenían la discusión es que ambas disciplinas se miden diferente. Mientras en el diamante los jugadores destacan por jugadas y logros individuales, en la cancha lo colectivo siempre es más premiado, por lo que ambos jugadores no pueden ser separados fácilmente.

"No diré que es más dominante, pero sí diré que es más impresionante", dijo Jeff Teague, sosteniendo que Otani desde que inicio mostró un talento y poder físico nato, mientras que Jordán inhibo con baches antes de ganar seis campeonatos y convertirse en la leyenda mundial que es hoy en día.

