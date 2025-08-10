Diablos, en rally de carreras, volvieron a apalear a los Leones de Yucatán

Con un explosivo rally de 10 carreras en la séptima entrada, los Diablos Rojos del México volvieron a aplastar a los Leones de Yucatán, esta vez por marcador de 12-1, para tomar ventaja de 2-0 en el primer playoff.

Se las volvieron a aplicar. Tal como en el primer juego, capitalinos y yucatecos protagonizaban un duelo cerrado hasta el último tercio, cuando la ofensiva escarlata explotó con un racimo de doble dígito que sentenció el encuentro.

Los pingos vencieron en el segundo juego a los Leones | @DiablosRojosMX|

La pizarra se abrió en la primera entrada, cuando Yadir Drake impulsó la carrera de la quiniela con un roletazo de out de Julián Ornelas. Sin embargo, los melenudos respondieron de inmediato en el segundo rollo con cuadrangular solitario de Webster Rivas.

El duelo se mantuvo con argollas durante dos entradas, gracias al buen trabajo de los exligamayoristas Odrisamer Despaigne por Yucatán y Ricardo Pinto por México. Fue hasta la quinta baja cuando el legendario Robinson Canó produjo la segunda para los Diablos.

La historia se rompió en la séptima, cuando los escarlatas desataron una ofensiva de 10 carreras, en la que solo Julián Ornelas de toda la novena escarlata se quedó sin pisar el plato.

Con la serie 2-0, ahora el escenario se traslada este martes a Mérida, donde los Leones buscarán aprovechar el respaldo del estadio Kukulcán para acortar distancia en el primer playoff.

