Aaron Boone y Brian Cashman tendrían los días contados en los New York Yankees

Después de una serie de malos resultados, los fanáticos y los expertos, ven muy probable el momento en el que Aaron Boone y Brian Cashman dejen la organización de los New York Yankees.

Esta temporada, los Yankees están terceros en el Este de la Liga Americana de la Major League Baseball, detrás de los Toronto Blue Jays y de los Boston Red Sox.

A este bajón en la temporada, se le suman los años que tiene la novena neoyorquina sin poder ganar una Serie Mundial, misma que obtuvieron por última vez en 2009, recordando que tampoco habían llegado a la serie final de la MLB en 15 años.

Boone, que es coach de los Yankees desde 2018, sería la primera víctima, seguramente Cashman sería el siguiente, de acuerdo a la predicción de Gary Sheffield Jr., presentador del pódcast Yankees Unloaded.

