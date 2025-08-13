Pitcher de Algodoneros recibió sanción de más de un año por agresión a Umpire

El relevista cubano, Yoan Lopéz, recibió una sanción en consecuencia de sus actos realizados durante un juego de La Liga Mexicana de Béisbol (MLB), contra los Toros de Tijuana. El lanzador derecho empujó a un Umpire luego de que este marcara una foul.

Adiós al diamante hasta el 2027

Ulises Domínguez, Umpire principal del juego, decidió marcar foul tip, causando la furia de Lopéz y haciendo que este lo empujara de manera evidente, causando así su expulsión del juego y ahora una sanción de poco más de un año.

Luego de no resistir su frustración y causar una agresión contra el árbitro, Lopéz será suspendido lo que resta de la temporada 2025-26, además de toda la temporada 2026/27, dejando así al su equipo sin su relevista clave dentro del campo.

El relevista cubano de los @AlgodonerosUL, Yoan López, fue expulsado en la novena entrada del juego ante los @TorosDeTijuana por encarar y empujar a Ulises Domínguez, el umpire principal



Tras la declaración de la LMB, el jugador aún no se pronuncia al respecto, sin embargo, el manager de los Toros ya declaró al respecto, mostrándose decepcionado al saber que pierden una ‘arma’ importante para el resto de la temporada y postemporada, aunque también expresó su apoyo a la decisión de la Liga.

