Liga Mexicana de Beisbol: Así se jugarán las Series de Zona del 2025

A dos rondas de la Serie del Rey. Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol continúan y ya tenemos definidas las Series de Zona. Ocho equipos superaron la primera ronda de eliminación mejor conocida como ronda de comodines, para instalarse dar un paso importante rumbo al título.

Ahora cuatro equipos de la Zona Sur y cuatro equipos de la Zona Norte pelearán por obtener su boleto, primero a la Serie de Campeonato y posteriormente a la Serie del Rey para definir al campeón de la LMB. De momento, los Diablos Rojos mantienen con vida la esperanza del bicampeonato, pero otros siete equipos buscarán destronarlos.

Zona Sur

La Zona sur sigue siendo dominada por el conjunto escarlata. Los actuales campeones superaron con facilidad a los Leones de Yucatán para conseguir su boleto a las Series de Zona. Ahora se medirán ante los Pericos de Puebla quienes cayeron ante los Piratas de Campeche.

Los Piratas por su parte, se tendrán que enfrentar al segundo mejor equipo del Zur en los Guerreros de Oaxaca, quienes llegan tras barrer al Águila de Veracruz.

Zona Norte

En cuanto a la Zona norte, esta sigue siendo dominada por los Sultanes de Monterrey. Los finalistas de la temporada pasada vencieron a los Charros de Jalisco para avanzar a la Serie de Zona, donde esperan rival.

¿Cuándo se jugarán las Series?

Las Series de Zona darán comienzo el próximo 19 de agosto y concluirán el 27 del mismo mes en el caso del Sur. Por el norte será entre el 20 y 28. Dos días después de haber concluido las Semifinales, darán inicio las series por el Campeonato concluyendo el 6 y 7 de septiembre.

Finalmente, la Serie del Rey (Final LMB) se disputará entre el 9 y el 17 de septiembre. Hay que recordar que, todas las eliminatorias se llevan a cabo a ganar cuatro de siete encuentros.

