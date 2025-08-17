Randy Arozarena le manda mensaje a la Selección Mexicana de Ligas Pequeñas: "hay que ganar"

El pelotero de los Marineros de Seattle estuvo presente en una práctica del equipo del Swing Perfecto
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-17
La Selección Mexicana de Ligas Pequeñas tuvo una gran presentación de gente grande ante la novena de Puerto Rico y su similar de Panamá. El Swing Perfecto ganó sus últimos dos juegos, pero antes de su presentación ante los Canaleros, recibieron una visita de un pelotero importante.

Randy Arozarena estuvo en la práctica de la novena mexicana y les dio un gran mensaje de apoyo. El jardinero de los Marineros de Seattle estuvo con los jóvenes peloteros mexicanos, de los cuales espero una victoria y verlos algún día en Grandes Ligas.

 

 

"Hay que ganar. México y todo el mundo los está viendo. Quiero verlos algún día en Grandes Ligas, echenle ganas y mucha disciplina. Disfruten del juego y vamos a ganar eso, son los mejores", comentó el pelotero mexicano.

Los resultados del Swing Perfecto

El representativo mexicano originario de Chihuahua ya jugó tres juegos en su presentación en Little League World Series. Una derrota y dos victorias son los resultados de la novena mexicana en el certamen.

  • China Taipei 3 - 0 México
  • Puerto Rico 5 - 11 México
  • Panamá 1 - 2 México
