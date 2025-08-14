Tras su suspensión en MLB, Julio Urías podría volver a los diamantes en México

Los Tomateros de Culiacán se han convertido en noticia luego de anunciar su lista de invitados a la Pretemporada 2025-2026, en la que figura de manera sorpresiva el nombre de Julio Urías, lanzador zurdo nacido en la capital sinaloense y exjugador estelar de Los Ángeles Dodgers.

Como es tradición en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), los equipos revelan cada año el grupo de peloteros invitados a entrenamientos antes del inicio de la temporada regular. En el caso de los Tomateros, Urías es uno de los 40 pitchers incluidos, lo que ha despertado gran expectativa debido a que nunca ha jugado en el circuito invernal y se mantiene inactivo desde septiembre de 2023, cuando fue arrestado en Los Ángeles.

Invitación no garantiza participación en la LMP

La presencia de Julio Urías en la lista no significa que jugará con los Tomateros, ya que se trata únicamente de un grupo de peloteros invitados a entrenamientos. A lo largo de su carrera, el club guinda ha buscado su incorporación sin éxito, debido a los compromisos de Urías en MLB y el rol protagónico que desempeñaba con los Dodgers.

El propio lanzador ha expresado en varias ocasiones su deseo de vestir la franela de su ciudad natal, e incluso ha visitado a la novena sinaloense durante pretemporadas pasadas. Sin embargo, nunca ha lanzado profesionalmente en México.

Futuro incierto tras suspensión en Grandes Ligas

Urías estuvo fuera de acción desde septiembre de 2023 por cargos en contra por de violencia doméstica, lo que derivó en una suspensión impuesta por MLB. El castigo concluyó después del All-Star Game 2025, lo que le permite volver a los diamantes.

Pese a ello, el futuro profesional del pitcher sigue siendo incierto. Su agente, Scott Boras, ha declarado que el mexicano tiene intención de regresar y que han recibido interés de algunos equipos, aunque no se ha concretado ningún acuerdo.

