Julio Urías prácticamente fuera del Clásico Mundial de Béisbol. El Presidente del Comité de Selecciones, Horacio de la Vega, aclaró que, al igual que como ocurre con Liga Mexicana de Beisbol, el 'Culichi' no podrá participar con la novena mexicana hasta que cumpla con las sanciones impuestas por las autoridades federales de Estados Unidos.

Este lunes 19 de mayo, Horacio de la Vega, Presidente del Comité de Selecciones hizo oficial el regreso de Benjamín Gil y Rodrigo López como Manager y como Gerente General, respectivamente de la Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Beisbol en 2026.

Durante la conferencia, Horacio de la Vega aprovechó para aclarar el tema que atraviesa el ex Dodgers de Los Ángeles, quien actualmente una condena de 36 meses de libertad condicional tras declararse sin oposición a un cargo menor de agresión doméstica, derivado de su arresto en septiembre de 2023.

Hasta que cumpla sanción

De la Vega, aclaró que, al igual que estableció con Liga Mexicana de Beisbol, donde también es presidente, Julio no tiene oportunidad de participar hasta que cumpla esta sanción legal en 2027.

“Julio está en la misma situación que ya he explicado anteriormente respecto a la Liga Mexicana. Desafortunadamente, al no haber cumplido aún con la sanción legal impuesta por la autoridad competente en Estados Unidos, no podrá ser considerado para la selección. Su proceso concluye hasta 2027, y mientras eso no ocurra, no vamos a tomar ninguna determinación al respecto”, afirmó De la Vega.

Postura firme

La postura del Comité de Selecciones es firme: ningún jugador con cuentas pendientes ante la justicia podrá representar al país en un evento internacional, por más relevante que sea su trayectoria.

