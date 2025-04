Liga Mexicana de Beisbol cierra la puerta a la llegada de Julio Urías

Aunque los Diablos Rojos del México tienen los derechos de retorno del lanzador Julio Urías y consideraban su posible incorporación tras la suspensión impuesta por la Major League Baseball (MLB), Horacio de la Vega, Presidente Ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), aclaró que Urías no podrá jugar en la liga mexicana hasta que cumpla con las sanciones impuestas por las autoridades federales de Estados Unidos.

El culichi enfrenta actualmente una condena de 36 meses de libertad condicional, tras declararse sin oposición a un cargo menor de agresión doméstica relacionado con su arresto en septiembre de 2023 bajo sospecha de violencia doméstica.

Está cumpliendo su condena | AP

La oficina del comisionado de la MLB anunció recientemente que el exlanzador de los Dodgers, podrá reincorporarse a partir del 17 de julio de 2025 y será elegible para firmar con cualquier equipo de las Grandes Ligas. Sin embargo, los equipos de MLB han demostrado tener fuerte postura en contra de jugadores con antecedentes de violencia doméstica.

En dado caso de que nadie en las Mayores firme al as tricolor, los Diablos estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad, solo si su caso legal le permite salir de los Estados Unidos. Sin embargo, Horacio de la Vega, aclaró la postura que tomaría la Liga Mexicana de Beisbol.

No llegará a la LMB | MEXSPORT

“Se ha discutido mucho que la primera parte que nosotros asumimos y queremos ser corresponsables es con la autoridad federal, no con Ligas Mayores. Vamos a dar cumplimiento primero a la autoridad competente. En tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la Liga Mexicana de Beisbol”.

De la Vega también señaló que, aunque algunas franquicias pudieran estar interesadas en contar con Urías, la LMB debe respetar las decisiones de las autoridades competentes y de las Ligas Mayores. Por lo tanto, mientras el lanzador no haya cumplido con las sanciones impuestas, su participación en la liga mexicana no es viable hasta 2027.

