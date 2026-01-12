Guillermo Ochoa lamenta asesinato de expresidente de Ajaccio, quien lo llevó a Europa

Alain Orsoni, líder nacionalista corso y expresidente del Ajaccio, fue asesinado después de asistir al funeral de su madre, reportan fuentes desde Francia. El activista de 71 años recibió un disparo desde una larga distancia, así lo confirmó Nicolas Septe, fiscal de Ajaccio, quien estuvo presente en el lugar.

Después de que se confirmó su deceso, Guillermo Ochoa, portero mexicano que militó en el equipo francés, lamentó la pérdida de Orsoni. El canterano del América agradeció al expresidente del L'ours, pues fue parte importante para cumplir el sueño europeo del guardameta.

"Esta noticia me ha conmocionado profundamente. Hoy me despido de Alain Orsoni y, sobre todo, de un hombre que significó mucho para mí. Alain fue mucho más que un presidente. Fue un apoyo incondicional, una presencia constante, alguien que creía en las personas antes que en los jugadores", comentó Paco Memo en sus redes sociales.

Alain Orsoni | IG: @yosoy8a

¿Cómo fue la etapa de Paco Memo en Ajaccio con Alain Orsoni?

El portero de 40 años continuó su mensaje en redes sociales recordando su paso por el club galo, en el que enfatizó la estrecha relación humana que tuvo con Orsoni. El mismo Guillermo Ochoa compartió unas fotografías del dirigente francés después de su etapa en el Ajaccio, como cuando regresó al América.

"Durante mi estancia en Ajaccio, me brindó confianza, respeto y lealtad. Nunca lo olvidaré. Con el tiempo, se convirtió en un amigo. Un hombre genuino, apasionado y dedicado que defendió su club y sus creencias con fuerza y ​​valentía. Mis condolencias están con su familia, sus seres queridos y todos los que lo amaron. Su ausencia dejará un gran vacío. Descansa en paz, Alain. Gracias por todo. Siempre estarás en mi corazón", sentenció Ochoa.

Junto a Ochoa | IG: @yosoy8a

¿Quién era Alain Orsoni?

Alain Orsoni fue un líder nacionalista corso que luchó por la independencia de la isla de Córcega. Después de terminar sus estudios en París, Orsoni fundó el Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC), antes de fundar el Movimiento por la Autodeterminación (MPA); aunque en 1996 abandonó su ciudad natal en plena guerra fratricida dentro del movimiento nacionalista.

En 2008, cuando asumió el cargo del Ajaccio, sufrió un intento de asesinato, del cual salió ileso. Cuatro años después, varias figuras locales y del club fueron asesinadas, a lo que Orsoni calificó como una "conspiración mediática en su contra". Su familia estuvo entrelazada entre la mafia, como su hermano Guy, quien fue una de las fugitivos más buscados de la mafia corsa en los ochentas.

Alain Orsoni | IG: @yosoy8a