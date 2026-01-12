Juventus se coloca tercero luego de goleada contra Cremonese en la Serie A

La Juventus logró su mejor puntuación de la temporada al aplastar 5-0 al Cremonese, lo que le permitió ubicarse en el tercer lugar de la Serie A el lunes. Fue la quinta victoria para la Vecchia Signora en seis partidos de liga y la dejó en igualada de puntos con Napoli y Roma, pero por encima de ambos por diferencia de goles.

El Inter de Milán aventajaba al AC Milan por tres puntos. Los dos primeros, el vigente campeón, el Nápoles, tienen un partido menos. Lo anterior por su participación en la Supercopa de Italia, a finales de diciembre del año pasado.

La Juventus se adelantó a los 12 minutos gracias a un golpe de suerte. El disparo lejano de Gleison Bremer se desvió y dejó al portero Emil Audero clavado en el suelo. Dos minutos más tarde, Jonathan David hizo el segundo al rematar un incisivo contraataque de Khéphren Thuram.

La Juventus mantiene una buena racha | AP

El entrenador del Cremonese, Davide Nicola, fue expulsado por protestar una decisión del VAR de no otorgar un penalti a su equipo. La Juventus recibió un penalti en el otro extremo y aunque Audero desvió al poste el tiro de Kenan Yildiz, el internacional turco aprovechó el rebote y puso el 3-0 antes del descanso.

Weston McKennie anotó el cuarto tanto a los dos minutos del segundo tiempo, aunque Filippo Terracciano tuvo mala suerte de ver cómo su intento en la línea de gol se marcaba como autogol. McKennie aseguró su lugar en el marcador con un cabezazo a corta distancia.

Thuram también contribuyó a la goleada de la Juventus | AP

El Cremonese, que acumula seis partidos sin ganar, se mantiene en el puesto 13. Por ahora, está a 12 puntos de Como 1907, que se encuentra en zona de clasificación a Conference League, y tiene una ventaja de ocho unidades sobre Fiorentina en zona de descenso.

El próximo partido de la Juventus será el próximo sábado 17 de enero a las 13:45 horas (tiempo del centro de México), como visitante ante Cagliari. Mientras que Cremonese volverá a casa, donde recibirá a Hellas Verona el lunes 19 a las 11:30 horas.