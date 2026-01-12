¿Florentino Pérez felicitó a Laporta tras conquista del Barcelona en la Supercopa de España?

Barcelona sumó una conquista más a su palmarés luego de adjudicarse la Supercopa de España 2026 con marcador de 3-2 sobre el Real Madrid, un partido cargado de tensión desde la previa con la directiva de los Blaugranas; sin embargo, todo indica que terminó en armonía.

Laporta l AP

El presidente del Barcelona Joan Laporta fue preguntado por los medios de comunicación si fue felicitado por Florentino Pérez el cual aseguró que recibió la enhorabuena tras el partido disputado en el King Abdullah Sports City en Yidda de Arabia Saudita.

“Sí, sí al acabar el partido me ha dado la enhorabuena carrectísmo yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sucedido al revés”, fue lo que contestó el directivo del conjunto Blaugrana tras la victoria en el clásico español.

Barcelona l AP

¿Qué sucedió en la previa de la Final?

Previo a la Final de la Supercopa de España, Laporta habló sobre la situación con el equipo blanco y aseguró que, si bien mantienen el respeto que se le debe a cualquier rival, ya no hay un buen vínculo. Además, apuntó directamente contra el presidente blanco, Florentino Pérez.

Durante un evento de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Laporta refirió a su homólogo con Real Madrid, quien no estuvo presente y con quien, aseguró, mantienen formas cordiales. "Máximo respeto y cordialidad. No sé si ha venido Florentino, al acto de la Federación no ha venido, pero es libre de hacer lo que quiera".

Real Madrid l AP

"Nosotros tenemos un máximo respeto por el rival y sus representantes. Siempre hemos actuado con una concordia institucional", y puntualizó que pese a esa cordialidad y respeto, ya no hay una buena relación. Añadió que no se descarta una solución a las diferencias, pero enfatizó que no depende del Barça.

"Hay diferentes temas que nos han distanciado. Si ya éramos rivales acérrimos y eternos ahora se está produciendo una situación que hace que las relaciones estén rotas. Eso no quiere decir que no haya un respeto. Como en la vida, todo es reconducible pero depende de las partes", finalizó.

Florentino Pérez agradeció a su afición tras derrota

A unas horas de la Gran Final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el presidente del cuadro Merengue, agradeció a un grupo de fanáticos que se dieron cita en el centro de peñas madridista para apoyar a su equipo, asegurando que deben confiar en los jugadores y recordando su gran mandato.