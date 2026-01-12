Genoa de Johan Vásquez golea a Cagliari y se alejan de la zona de descenso

En un duelo directo por la permanencia en la parte baja de la Serie A, el Genoa hizo valer su localía para derrotar contundentemente 3-0 al Cagliari. El equipo genovés mostró una eficacia letal en los momentos clave, logrando una victoria que les permite tomar una bocanada de aire fresco en la clasificación.

Johan Vásquez: Liderazgo y solidez en la zaga

Una de las claves del éxito local fue el desempeño de Johan Vásquez. El defensor mexicano no solo saltó al campo como titular, sino que portó el brazalete de capitán, liderando la línea defensiva con autoridad durante los 90 minutos del encuentro. Vásquez fue fundamental en la salida limpia del equipo, registrando un destacado 81% de efectividad en sus pases, lo que permitió al Genoa sortear la presión alta del rival en los momentos de mayor asfixia.

El camino a la victoria

El marcador se abrió temprano. Apenas a los 7 minutos, Lorenzo Colombo puso el 1-0, aprovechando el desconcierto inicial de la defensa sarda. A pesar de los intentos de reacción del Cagliari a través de Michel Adopo y Luca Mazzitelli, la zaga comandada por Vásquez se mantuvo imbatible, frustrando cada aproximación antes del descanso.

Sentencia en el complemento

En la segunda mitad, el Cagliari buscó el empate con los ingresos de Riyad Idrissi y Semih Kılıçsoy, pero el Genoa supo replegarse y golpear en el momento justo para liquidar el pleito en el último cuarto de hora:

Minuto 75: Morten Frendrup aumentó la ventaja a 2-0 tras una transición rápida.

Minuto 78: El defensor Leo Østigård sentenció la goleada con el 3-0 definitivo, cerrando una noche redonda para los dirigidos por Alberto Gilardino.

El partido fue ríspido, con tarjetas amarillas para Masini y Frendrup por el lado local, mientras que Rodríguez, Mazzitelli, Adopo, Obert y Luperto fueron amonestados en la visita. Con el resultado asegurado, el técnico local refrescó al equipo con los ingresos de Messias y Sabelli para cerrar un triunfo que hunde al Cagliari en la tabla.

La victoria le da un respiro a Genoa que ya se encuentra en la posición número 15 con 19 unidades a 5 puntos de la zona de descenso, lo que marca un comienzo positivo para el equipo del mexicano.