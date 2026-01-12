¿Predijo la llegada de Arbeloa? La rueda de prensa en la que Xabi Alonso 'condenó' su destino

La Supercopa de España condenó a Xabi Alonso, pues después de perder el trofeo ante el Barcelona, la directiva del Real Madrid confirmó la salida del vasco por mutuo acuerdo. El elegido para reemplazarlo de manera interina fue Álvaro Arbeloa, quien hasta hace unas horas era entrenador del Castilla, aunque desde hace unas semanas era uno de los candidatos para reemplazar a Alonso.

Y es que después de la salida de Xabi, una conferencia de prensa del vasco del mes de diciembre se hizo viral, en la que se le preguntó si Arbeloa podría dirigir al cuadro merengue. Alonso respondió de manera serena y dio el visto bueno, aunque nunca imaginó que el futuro fuera tan inmediato.

"Yo creo que Álvaro (Arbeloa) en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien con el Castilla, pero no hemos hablado de eso absolutamente nada", comentó en su momento Xabi Alonso.

Se hace viral un viejo comentario de Arbeloa

Por si fuera poco, varios internautas, a quienes siempre les gusta generar polémica y revivir viejas interacciones en redes sociales, hicieron viral un posteo de casi 15 años de Álvaro Arbeloa. En dicho post, que se encuentra en X, el también exjugador del Real Madrid exclamó lo siguiente.

"¡Ten amigos pa' esto! ¡Vaya tela Xabi Alonso! ¿Aburrido en tus vacaciones o que?", lo que generó una gran ola de comentarios, como: "La traición siempre viene de un conocido" o "No te puedes fiar de nadie ya".

¿Cuál será el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid?

El Real Madrid no señaló en ninguno de sus comunicados si Álvaro Arbeloa estará toda la temporada o solo será un interinato, aunque se especula que estará hasta final de temporada. El exjugador fue un emblema con el equipo de Valdebebas hasta su salida en 2016, cuando partió al West Ham y terminó su carrera un año después.

El exlateral tendrá que afrontar su próximo reto al frente del banquillo blanco en tan solo un par de día, en el encuentro de Copa del Rey ante el Albacete. Además, el oriundo de Salamanca tendrá su primer partido en LaLiga ante Levante, en el mítico Santiago Bernabéu, inmueble que tantas veces lo ovacionó con la indumentaria blanca.

