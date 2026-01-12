Pittsburgh Steelers vs Houston Texans EN VIVO NFL Ronda de Comodines

SIGUE EN VIVO LAS ACCIONES DEL PARTIDO AQUÍ:

Todo listo para el último partido de la Ronda de Comodines

Estos dos equipos sólo se han visto las caras en ocho ocasiones previas nunca antes en postemporada.

Sólo falta un equipo para definir la Ronda Divisional

Tras los primeros cinco enfrentamiento del la Ronda de Comodines ya disputados, sólo falta un partido para definir los duelos de la Ronda Divisional. Los Pittsburgh Steelers (el último equipo en clasificarse a la postemporada) y los Houston Texans, el equipo más enrachado de toda la NFL, se miden por el 'privilegio' de enfrentarse a los New England Patriots en la siguiente fase.

Pittsburgh tardó las 18 semanas en clasificar la postemporada y de no ser por una patada fallida en los segundo finales del duelo ante Baltimore no estarían aquí. Aun así, busca hacer valer la localía y así poder ganar su primer juego de postemporada en casi una década.

A pesar de que los Steelers han logrado llegar a la postemporada en siete de los últimos 10 años, el equipo de Mike Tomlin no ha podido superar la ronda de comodines en cuatro de estas ocasiones y ha sido eliminado en su primer partido cinco veces. La única y última vez que logró ganar un partido de Playoffs fue en el 2016 cuando lograron llegar hasta la Final de Conferencia.

Los Texans por su parte, son favoritos a este duelo, especialmente por su defensiva. El equipo de Demeco Ryan ha demostrado ser una de las mejores defensivas, sino es que la mejor de toda la NFL, y esto lo ha llevado a acumular nueve victorias consecutivas para terminar la campaña. En esta buena racha y en lo que va de temporada, sólo ha permitido más de 20 puntos en tres ocasiones. Esta gran defensiva busca detener a Aaron Rodgers y compañía para poder avanzar en la postemporada.