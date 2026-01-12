Así marcha la tabla general de la Liga de Expansión del Clausura 2026 tras la Jornada 1

Regresó el futbol en el circuito de plata; así van las posiciones tras la primera fecha

Mineros es el primer lugar del torneo
Mineros es el primer lugar del torneo | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
12 de Enero de 2026

Terminó la primera jornada del Clausura 2026 de la Liga de Expansión, torneo en el que la Jaiba Brava buscará conseguir el bicampeonato; además de ser el muy posible último torneo de Atlante, pues tomará el lugar de Mazatlán en Primera División después de la compra de la franquicia.

Cinco de siete partidos tuvieron un triunfo para alguno de los participantes, entregando a cinco clubes que ahora se mantienen en la parte alta de la clasificación.

Venados se ha metido en el Top 5 | Imago7

¿Cómo marcha la tabla de posiciones en la Expansión MX?

Mineros de Zacatecas es el equipo que se queda con el primer lugar después de su contundente victoria 4-1 en contra de Coyotes de Tlaxcala; el segundo lugar son los Leones Negros de la UDG, quienes consiguieron el mismo resultado que el ahora líder, pero ellos frente al campeón Tampico Madero.

Venados también ganó por el mismo resultado (4-1), ellos en casa ante el subcampeón Irapuato, por lo que se adueñan del tercer peldaño de la tabla; Atlético Morelia, que le ganó 3-0 a Correcaminos es el cuarto lugar, mientras que Cancún es quinto después de su victoria 3-1 ante Dorados.

Los Canarios también se han llevado una victoria | Imago7

Son cuatro los equipos que tienen un solo punto en lo que va del torneo después de sus encuentros terminados en empate: Tapatío, Atlético La Paz, Atlante y Tepatitlán.

Parte baja de la tabla

Alebrijes se encuentra en décimo lugar con la estadística en cero al haber sido el equipo que descansó en la primera jornada; después, en el puesto 11 está Dorados, seguido de Jaiba Brava, luego Irapuato, Tlaxcala y el último puesto lo ocupan los Correcaminos.

