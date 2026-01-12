Mbappé manda emotivo mensaje a Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

El paso de Xabi Alonso por el banquillo del Real Madrid ha llegado a su fin de forma abrupta, pero el impacto que dejó en sus figuras principales es innegable. Tras hacerse oficial su destitución, Kylian Mbappé ha sido uno de los primeros en reaccionar, dedicando unas palabras cargadas de respeto y gratitud hacia el técnico tolosarra.

A través de un mensaje que ya circula con fuerza en el entorno madridista, el astro francés quiso destacar la relación que ambos construyeron en el poco tiempo que compartieron en Valdebebas.

Un adiós con altura

Mbappé no escatimó en elogios para un entrenador que, pese a no haber logrado la continuidad deseada por la directiva, caló hondo en el vestuario.

"Ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el día 1", expresó el delantero, subrayando que el respaldo de Alonso fue clave desde su llegada al club.

Además de la gratitud personal, Kylian analizó el perfil táctico del entrenador, reconociendo su capacidad estratégica:

"Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras y que sabe muchísimo de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo".

El fin de la era Alonso

La salida de Xabi Alonso marca un punto de inflexión en la temporada blanca. Aunque su llegada generó una expectativa sin precedentes, la irregularidad en los resultados recientes forzó a la cúpula del Real Madrid a tomar una decisión drástica.

Sin embargo, el testimonio de Mbappé deja claro que, dentro de la plantilla, la figura de Alonso seguía siendo respetada por su claridad conceptual y su pedagogía futbolística. Para el francés, Xabi no fue solo un gestor, sino un mentor que entendió su juego desde el primer minuto.