Real Madrid echa a Xabi Alonso tras caer en la Supercopa; Álvaro Arbeloa es el nuevo técnico merengue

La paciencia se terminó. Tras el fracaso del Real Madrid en la Supercopa de España, el conjunto merengue hizo oficial la salida de Xabi Alonso como técnico, dejando su lugar a Álvaro Arbeloa.

Xabi Alonso, con Real Madrid | AP

¿Qué dijo el Real Madrid?

A través de sus redes sociales, el cuadro madridista dio la bienvenida a su nuevo entrenador, quien tomará las riendas del equipo de cara a su compromiso en la Copa del Rey de este miércoles ante el Albacete.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. "Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa".

Arbeloa y Florentino Pérez | @RealMadrid

¿Quién es Álvaro Arbeloa?

El nuevo entrenador del Real Madrid ya tiene historia con el equipo merengue, pues fue jugador blanco por siete años, en los que consiguió varios títulos, entre ellos dos Champions League.

"Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España".

Álvaro Arbeloa | @RealMadrid

La experiencia de Arbeloa en los banquillos se ha dado en categorías menores, siempre ligadas al Real Madrid. Esta será su primera oportunidad en Primera División.

"Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

Vinicius y Xabi Alonso | AP

¿Qué números deja Xabi Alonso en el Real Madrid?

Tras apenas siete meses al frente del Real Madrid, Xabi Alonso ha finalizado su etapa como director técnico del club blanco, con un balance que mezcló altibajos deportivos y resultados por debajo de las altas expectativas que generó su llegada en junio de 2025.

Alonso, quien firmó contrato hasta 2028 tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, se marchó luego de una derrota 3-2 ante el Barcelona en la Final de la Supercopa de España y con el equipo cuatro puntos por detrás en LaLiga.

Los números de Xabi Alonso