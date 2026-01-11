¿Lo extrañan en Madrid? Endrick se estrena como goleador en Lyon

Ya se olvidó del Real Madrid. El mismo día que el conjunto merengue volvió a caer en un Final ante Barcelona, Endrick se estrenó como goleador de su nuevo equipo. El delantero brasileño empieza a tener regularidad y ya marcó su primer tanto a nivel de clubes en casi un año.

Endrick decidió dejar a Real Madrid para firmar a préstamo con el Olympic de Lyon de Francia. Esto con miras a tener más minutos de lo que veía con el conjunto blanco y, aunque en su primer partido se quedó todo el juego en la banca, hoy finalmente debutó y macó la diferencia.

Busca más minutos | MEXSPORT

Debutó con Lyon

A diferencia del juego ante el Mónaco hoy Endrick arrancó el partido en el 11 titular. El delantero vio su primera titularidad a nivel de clubes desde 17 de diciembre del 2026 cuando fue titular para el Real Madrid en el juego de primera ronda de la Copa del Rey ante Talavera.

Aunque en un inicio el Lyon apuntaba a tener un partido muy sencillo tomando ventaja al primer minuto de juego, el Lille respondió con una anotación propia al minuto 28. Fue entonces que, previo al final del primer tiempo, Endrick respondió ante la titularidad.

Debutó con Lyon | GROSBY

El gol de Endrick

Cuatro minutos previo al final de la primera parte el exjugador del Real Madrid respondió en una jugada de doble toque dentro del área. Endrick apareció al segundo poste para rematar un centro que fue extendido por Corentin Tolisso, y simplemente empujar el balón para el 2-1.

Con esta anotación, el Olympique logró sumar su quinta victoria consecutiva en todas las competencias. Además, con este triunfo lograron seguir avanzando en la Copa francesa rumbo a su primer título de este torneo desde 2012.