Dinastía Culé: Barcelona se impone al Real Madrid en la Final de la Supercopa

El Clásico de España volvió el protagonista del fin de semana con una nueva edición, en esta ocasión en la Gran Final de la Supercopa de España, donde el Real Madrid y el Barcelona regalaron un digno espectáculo de futbol desde Arabia Saudita en el Estadio King Abdullah Sports City, dejando al Barca como el campeón.

Final de Supercopa I AP

Alto ritmo

Desde los primeros minutos Merengues y Culés regalaron un show con la esférica bastante entretenido, pues ambos iniciaron proponiendo, aunque el Madrid estuvo más cerca con un par de intentos de Vinicius Júnior, mientras que el Barcelona esperaba.

Ya en los 20 minutos, el equipo de Hansi Flick se adueñó de la pelota y comenzó a meter al equipoblanco en su parte del campo. La presión y posesión blaugrana se vio capitalizada en el minuto 36, luego de fallar en la jugada anterior, Raphinha pondría un disparo cruzado a Thibaut Courtois y colgando el 1-0.

Gol de Raphinha I AP

El cierre del primer tiempo trajo consigo los momentos más emocionantes del partido, pues en el agregado, el Real Madrid logró empatar el encuentro gracias a una extraordinaria jugada individual de Vinicius. Desafortunadamente para los blancos, el Barca volvió a descontar solo tres minutos después con un gol de Lewandowski.

En el descuento, gracias a un tiro de esquina el Madrid volvió a conseguir llegar a la portería blaugrana, pues un tiro de esquina terminó en gol gracias a un agónico remate de Gonzalo García.

Empate del Madrid I AP

Dinastía culé

La segunda mitad con menos emociones mostró a un Barcelona más organizado y con mayor experiencia que los blancos y al finalizar eso terminó por marcar la diferencia en el marcador.

Tras 25 minutos del segundo tiempo, el Baroja volvió a ponerse adelante en el marcador tras un disparo de pierna derecha por parte de Raphinha y que fue desviado por Asencio para vencer al guardameta belga y marcando el doblete del brasileño.

En los últimos 15 minutos el Real Madrid no supo cómo vencer la organizada línea defendida de Flick y entre centro y jugadas a balón parado se fue consumiendo el tiempo las oportunidades de empatar el partido.

Al final tras dos fallas claras frente a la portería de Joan García, el Barcelona terminó por superar en la línea al Real Madrid y de este modo se convirtió nuevamente en el campeón de la Supercopa, levantando así su primer título del 2026 ante el odiado rival.