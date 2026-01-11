¡Dura baja! Conor Bradley se pierde el resto de la temporada con Liverpool tras fuerte lesión

El Liverpool recibió noticias devastadoras tras los exámenes médicos realizados al defensor Conor Bradley. El lateral sufrió una lesión de extrema gravedad en su rodilla derecha durante el empate contra el Arsenal. Los servicios médicos del club confirmaron que la dolencia afecta seriamente tanto al ligamento como a la estructura del hueso.

Bradley sale en camilla | AP

¿Qué le pasó a Conor Bradley?

La acción ocurrió en los minutos finales del compromiso disputado en el Emirates Stadium durante la jornada del pasado jueves. El defensa abandonó el recinto londinense con una protección rígida en la zona afectada, lo que ya anticipaba un diagnóstico complicado.

El incidente estuvo marcado por una escena lamentable que generó indignación entre los aficionados y el cuerpo técnico de los Reds. Tras dañarse la rodilla, Gabriel Martinelli le dio un pelotazo y trató de empujarle fuera del campo porque entendía que intentaba perder el tiempo. La falta de sensibilidad ante la evidente fractura del jugador norirlandés desató críticas inmediatas.

Bradley se había consolidado como el heredero natural del puesto tras la reciente salida de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. Ahora, el club deberá afrontar el cierre de las competiciones oficiales sin una de sus piezas más prometedoras.

En partido | AP

Las opciones del Liverpool

El técnico neerlandés tiene ahora el desafío de gestionar una plantilla que cuenta con solo dos variantes para esa posición específica. Jeremie Frimpong aparece como la opción más lógica por su perfil ofensivo, aunque sus constantes problemas físicos generan dudas razonables.

La segunda alternativa para cubrir el lateral derecho es el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai, quien ya ocupó ese rol anteriormente. Aunque no es su ubicación natural, su polivalencia permitió que el equipo mantuviera el equilibrio en varios encuentros de la temporada.

El club no estableció un tiempo exacto para el regreso del futbolista, pero se estima que no volverá a jugar este año. La recuperación de una lesión que involucra hueso y ligamento requiere de un proceso largo de rehabilitación y paciencia.

El mercado de fichajes de invierno podría ser la única solución para reforzar una zona que quedó totalmente desprotegida. Mientras tanto, el vestuario intenta asimilar el golpe anímico que significa perder a un compañero en estas circunstancias.

En acción | AP



