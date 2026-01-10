Xabi Alonso no asegura que Mbappé juegue contra Barcelona: "No somos kamikazes"

La final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid podría contar con el regreso de Kylian Mbappé al once inicial del conjunto merengue, aunque su presencia no está garantizada. Así lo adelantó el técnico Xabi Alonso, quien señaló que la decisión se tomará con cautela, priorizando el estado físico del delantero francés.

Mbappé ha estado alejado de las canchas en los primeros compromisos del año debido a una lesión, situación que obligó al cuerpo técnico a ajustar su esquema ofensivo. A pesar de su ausencia, el Real Madrid encontró soluciones dentro de su plantilla, manteniendo un buen nivel competitivo.

Uno de los futbolistas que aprovechó la oportunidad fue Gonzalo García, quien respondió con actuaciones destacadas en LaLiga. El atacante firmó un hat-trick ante el Real Betis, rendimiento que le permitió ganarse la confianza del entrenador y cubrir de manera efectiva la baja del astro francés.

En la conferencia de prensa previa a la final, Xabi Alonso fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de que Mbappé tenga minutos ante el Barcelona. El estratega reconoció una clara mejoría en la condición del jugador, aunque dejó en claro que su participación aún está en evaluación.

“Está mucho mejor, voló ayer y hoy entrenará con el equipo. Lo valoraremos y decidiremos si jugará de inicio o un poco menos. Hay que medir los riesgos, no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones, es un riesgo controlado”, explicó el técnico madridista ante los medios.

Alonso también destacó la importancia del encuentro, no solo por tratarse de un Clásico, sino por la posibilidad de conquistar su primer título al frente del Real Madrid. El entrenador subrayó la relevancia emocional y deportiva que implica disputar una final ante el Barcelona.

Mbappé con el Madrid

“Tenemos la oportunidad de jugar una final y es un partido especial. Todo puede pasar y estamos centrados en lo que tenemos que hacer y en cómo jugar, tenemos que tener la energía necesaria”, añadió, dejando claro que el equipo está enfocado en su planteamiento y preparación.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.