Mbappé apunta a jugar la final de la Supercopa de España

El Real Madrid espera que Kylian Mbappé se recupere de un problema de rodilla a tiempo para enfrentar a un Barcelona en alto vuelo en la Supercopa de España el domingo.

Mbappé se perdió la reñida victoria 2-1 del Madrid sobre el Atlético de Madrid en la semifinal del jueves, pero el entrenador Xabi Alonso dijo que el delantero francés viajaría desde España a Arabia Saudita, donde se celebra el torneo mini-Supercopa.

Mbappé lesionado | AP

Alonso no confirmó si jugará Mbappé, pero dijo que el máximo goleador del equipo "está mucho mejor, ha estado entrenando y se siente bien".

Mbappé, que lidera la Liga en goles esta temporada, ha estado de baja dos partidos por un esguince de rodilla izquierda.

También este fin de semana, los equipos no participantes en la Supercopa de España jugarán una jornada regular de partidos de La Liga mientras la competición doméstica llega a su ecuador.

Mbappé en LaLiga | AP

Partidos clave

El Madrid venció al Barcelona por 2-1 en LaLiga en octubre gracias a los goles de Mbappé y Jude Bellingham. Sin embargo, esa victoria marcó el punto álgido de su primera temporada con Alonso. Desde entonces, la suerte de los rivales se ha invertido. El Barcelona ha superado al Madrid en el liderato de la liga y ha mostrado actuaciones mucho más impresionantes, mientras que ha aumentado la especulación sobre la permanencia de Alonso en el cargo.

Victoria del Madrid en Supercopa | AP

El Barcelona goleó 5-0 al Athletic Bilbao en la semifinal del miércoles en Yeda, incluso con el delantero estrella Lamine Yamal descansando en el banquillo hasta que el daño estuvo hecho y jugando sólo los minutos finales.

En la final de la Supercopa de España del año pasado, el Barcelona goleó al Madrid por 5-2 para levantar el primero de los tres títulos que consiguió antes de ganar la Copa del Rey y La Liga.