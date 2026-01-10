Supercopa de España: ¿Cuándo y dónde ver la Gran Final Barcelona vs Real Madrid?

Barcelona y Real Madrid volverán a encontrarse en un Clásico que definirá al primer campeón de este año 2026. El duelo ha marcado la pauta de la competencia en las ediciones más recientes del futbol ibérico.

Festejo | AP

Así llegan Barcelona y Real Madrid a la Final

El enfrentamiento entre culés y merengues se disputará el domingo en territorio asiático. Ambos clubes saltarán a la cancha del King Abdullah Sports City, en Yeda, Arabia Saudita, sede habitual. El torneo mantiene su formato internacional, propiciando constantes finales entre los dos gigantes del balompié mundial.

Barcelona llega a esta final con el objetivo claro de defender su título conseguido el año pasado. Su clasificación fue contundente tras imponerse con autoridad por marcador de 5-0 al Athletic Club. Este resultado reafirmó su dominio actual en la competencia y los motiva para buscar el Bicampeonato.

Esta será la cuarta final consecutiva de Supercopa de España que disputan ambos clubes entre sí. Los blaugranas son los actuales monarcas y confían en repetir el triunfo obtenido en la edición anterior.

Barcelona festeja | AP

Del otro lado, Real Madrid aseguró su lugar tras un duelo muy exigente frente al Atlético de Madrid. El conjunto merengue se impuso 2-1 en el Derbi Madrileño, en un encuentro sumamente cerrado.

El Clásico vuelve a definir un trofeo oficial y concentra la atención global por su rivalidad histórica. Además de la gloria, el peso competitivo de ambos planteles garantiza un espectáculo de primer nivel este domingo.

Barcelona y Real Madrid escribirán un nuevo capítulo en su larga historia de finales internacionales en Yeda. El mundo estará pendiente de lo que ocurra en el campo cuando el árbitro dé el silbatazo inicial. Solo uno podrá levantar el primer trofeo de la temporada y marcar el rumbo del año.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

Fecha: Domingo 11 de enero

Hora: 13:00 horas del centro de México

Lugar: King Abdullah Sport City Stadium, Arabia Saudita

Transmisión: Sky Sports

En acción | AP



