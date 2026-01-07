Así reaccionó la prensa inglesa al gol y festejo de Raúl Jiménez

El triunfo del Fulham por 2-1 sobre el Chelsea tuvo un punto de atención claro en los medios del Reino Unido: el gol de Raúl Jiménez y la forma en que lo celebró. La anotación del delantero mexicano, conseguida mediante un remate de cabeza, abrió el marcador y fue acompañada por un festejo poco habitual que rápidamente captó la mirada de cronistas, analistas y plataformas digitales.

Desde las coberturas en tiempo real, la prensa británica destacó la ejecución del tanto. En sus relatos minuto a minuto, algunos diarios subrayaron la precisión del remate en el primer poste y describieron la acción como un cabezazo de alta factura, suficiente para superar al guardameta del Chelsea y marcar el rumbo del encuentro en la segunda mitad.

¿Qué resaltaron las crónicas del partido?

En los reportes más detallados, varios medios coincidieron en señalar tanto la técnica del gol como la celebración posterior. Se habló de un remate “de manual” y de una definición limpia dentro del área, mientras que el festejo fue descrito como un “clavado” o un “vuelo” sobre el césped, una imagen poco común en la Premier League que añadió un elemento distintivo al momento.

Las agencias de noticias también registraron el impacto de la jugada. En sus resúmenes, el gol de Jiménez fue presentado como la acción que rompió el equilibrio del partido, destacando el desmarque previo y la conexión aérea que permitió al Fulham adelantarse en el marcador al inicio del complemento.

El eco en televisión y medios digitales

En los espacios audiovisuales, el tanto del mexicano fue protagonista de los resúmenes y análisis. Cadenas deportivas titularon sus clips con referencias directas a la calidad del cabezazo, mostrando la secuencia completa: el centro desde la banda, el remate potente y el balón entrando pegado al poste, sin opción para el portero rival.

Las crónicas posteriores mantuvieron un tono informativo, centrado en el resultado y el contexto del encuentro, pero incluyeron el gol de Jiménez como un punto de inflexión. Se señaló que la anotación permitió al Fulham capitalizar su dominio y gestionar el partido con ventaja en el marcador.

En la prensa escrita, el impacto del tanto también fue vinculado al momento del delantero. Algunos reportes mencionaron su reciente producción goleadora y cómo su presencia resultó determinante en un duelo de alta visibilidad, reforzando su peso dentro del esquema ofensivo del equipo londinense.

Las imágenes del festejo circularon ampliamente en portales y ediciones digitales. Fotografías del delantero tendido sobre el césped, tras lanzarse en plancha para celebrar, acompañaron textos que describían la acción como una celebración singular, distinta a los gestos habituales que se observan en la liga inglesa.

Finalmente, en redes sociales, cuentas vinculadas a medios y periodistas deportivos replicaron el video del gol con comentarios que combinaron la descripción técnica del remate y la originalidad del festejo.

