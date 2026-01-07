Nigeria se niega a jugar los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones por falta de pago

Con el cierre de la Copa Africana de Naciones a la vuelta de la esquina, el torneo más importantes del continente podría verse afectado en los Cuartos de Final tras un escándalo entre la directiva y los jugadores de la Selección de Nigeria, pues estos últimos afirman que no se les ha pagado de manera correcta.

Nigeria ante Mozambique I AP

¿Qué pasa entre los jugadores y directivos de Nigeria?

Según diversos medios cercanos al combinado africano, los jugadores se habrían negado a viajar a la ciudad de Marrakech, sede el duelo de los Cuartos de Final entre Nigeria y Argelia, esto debido a que se les deben los premios de los duelos anteriores ante Tanzania, Túnez, Uganda y Mozambique.

Nigeria en la Copa Africana de Naciones I AP

Tras la ausencia del pago correspondiente a los jugadores, estos han decidido no realizar el viaje hasta no ver reflejados su pago, pese a que el duelo ante los argelinos está programado para el sábado 10 enero.

Con el anuncio de la protesta de los jugadores, las redes oficiales del combinado nacional aún no han dado alguna declaración, por lo que es probable que la disputa monetaria pueda solucionarse en las próximas horas o que estén próximos a llegara a un acuerdo.

AP

¿Cómo le ha ido a Nigeria en la Copa Africana?

Pese a la polémica de los salarios, la realidad es que Nigeria una vez más volvió a ser uno de los protagonistas de la Copa Africana de Naciones, pues las Águilas lograron clasificar como segundos del Grupo C, solo por debajo de Sudáfrica.

Ya en la etapa de eliminatoria directa, Nigeria se enfrentó a su similar de Mozambique en los Octavos de Final, el cual terminó con un contundente 4-0 en favor de las Súper Águilas Verdes.

Para los Cuartos, el duelo está programado en la ciudad de Marrakech, en el Gran Estadio de Marrakech, por lo que mientras no haya un anunció oficial, todo seguirá según lo establecido en el calendario y reglamento del torneo.