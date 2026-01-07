¿Turno de Alex Padilla? Unai Simón tiene grave error en la Supercopa y lo tunden en redes sociales

Un nuevo error y piden un cambio en la portería. Barcelona accedió a la Final de la Supercopa de España tras aplastar 5-0 al Athletic de Bilbao en la Semifinal. A pesar del dominio blaugrana, el encuentro también estuvo marcado por un par de errores de Unai Simón, lo cual ha desencadenado múltiples críticas en contra del arquero.

Desde los primeros momentos del partido, el portero titular de la Selección Española empezó a dejar dudas pues tuvo una muy mala salida ante Raphinha que casi termina en gol del cuadro culé. Poco después permitió el primer gol del rival al tirarse antes de tiempo y fue completamente responsable del tercer tanto tras una mala atajada.

Aunque en otros goles de Barcelona, Simón no fue responsable sino que el equipo rival fue muy superior que el Athletic, las críticas continuaron contra el portero vasco. Ante esto, se abre la puerta para un cambio en la portería del club rojiblanco.

Tuvo un par de errores | AP

Piden un cambio

Ante las equivocaciones de Simón, la posibilidad de ver a Alex Padilla, portero mexicano en el arco del Athletic Club aumentan. Esta temporada el seleccionado nacional ya tuvo participación al jugar el encuentro de primera ronda de la Copa del Rey, juego en el que mantuvo su portería en cero.

Los errores de Simón no pasaron desapercibidos por parte de la afición rojiblanca. A través de redes sociales múltiples seguidores criticaron la actuación del arquero. Comentarios como, "Unai Simón no puede ser nuestro portero", "Don unai Simón suma y sigue" y "qué paquete es Unai Simón", llenaron las redes del equipo.

Podría ser titular con Athletic | MEXSPORT

¿Problemas en la selección?

Además del posible cambio dentro del equipo por el portero mexicano, también se ha reabierto la discusión sobre la Selección Española rumbo al mundial pues, Simón actualmente es el portero titular del equipo. La polémica se agranda cuando su rival, Joan García no ha podido ser llamado ni siquiera a las convocatorias.

Tanto los medios de comunicación, como la afición, critican tanto a Simón como a Luis de la Fuente, el entrenador de España, por elegir al arquero del Athletic por encima del guardameta del Barcelona, quien actualmente atraviesa un gran momento.

“Esto es la continuación de las últimas semanas de Unai Simón, que no han sido buenas... Ahora mismo, decir que Unai Simón es el portero español que más seguridad transmite no se ajusta a la realidad. ¿Por qué hay que darle a Unai Simón la titularidad por decreto”, comentaron en el diario Marca sobre la portería.