¿Qué mexicanos han jugado en Sudamérica?

Teun Wilke parece estar cada vez más cerca de poder llegar al futbol colombiano y podría unirse a la lista de mexicanos han jugado en Sudamérica. De acuerdo con reportes, Chivas y el club colombiano Fortaleza CEIF habrían alcanzado un principio de acuerdo para la cesión del delantero mexicano, quien estaría cerca de iniciar una nueva etapa profesional fuera de la Liga MX.

Teun Wilke, atacante de 23 años formado en la cantera rojiblanca, ha buscado consolidarse en el primer equipo de Chivas tras alternar entre la Liga MX y torneos de desarrollo. Ante la competencia en el plantel, todo indica que su salida permitiría sumar minutos y continuidad en el extranjero.

De concretarse la operación, el futbolista mexicano llegaría a Colombia, una liga perteneciente a la Conmebol, y se uniría a una lista reducida pero diversa de jugadores nacionales que han tenido actividad en Sudamérica a lo largo de la historia.

Está cerca de llegar a Colombia | IMAGO7

Mexicanos que han jugado en ligas de Sudamérica

A lo largo de los años, varios futbolistas mexicanos han militado en ligas como la argentina, brasileña, chilena, peruana y colombiana. En Brasil, Antonio de Nigris tuvo participación, al igual que Pablo Martínez, Matheus Reis y Alejandro Viniegra. En los casos de Reis y Viniegra, ambos cuentan con doble nacionalidad, aunque forman parte del registro de jugadores vinculados al futbol mexicano que tuvieron actividad en Sudamérica.

En Chile se encuentran los casos de Luis “Chapito” Montes, quien dejó al León para disputar la última etapa de su carrera profesional en el futbol chileno. También Marco Bueno, campeón del mundo sub-17 en 2011, jugó en Viña del Mar.

Jugó con el Santos | X

En cuanto a Argentina, Serratos Moctezuma tuvo actuaciones con Defensa y Justicia tras un paso previo por el futbol mexicano. Mario Méndez también probó suerte en ese país con Vélez Sarsfield, mientras que Jonny Magallón llegó a Lanús en 2016 tras finalizar su contrato con León.

Uno de los casos más recordados es el de Luis Hernández, quien tuvo un breve paso por Boca Juniors en 1997, periodo en el que compartió equipo con Diego Armando Maradona. Alberto García Aspe, luego de una extensa trayectoria en clubes como Pumas y Necaxa, emigró a River Plate, donde disputó cinco partidos antes de regresar a México.

A estos nombres se suman casos menos conocidos como Carlos López con Talleres de Córdoba en 2008, Eder Borelli con Nueva Chicago entre 2008 y 2010, Bardo Fierro con Talleres en 2009, Eduardo Rergis Borja con Instituto de Córdoba en 2010 y Dilan Nicoletti con Newell’s Old Boys de 2011 a 2014.

Jugó con Maradona | X

Casos con doble nacionalidad y pasos por Colombia y Perú

Además de los futbolistas nacidos en México, existen otros jugadores con doble nacionalidad que han tenido presencia en ligas sudamericanas, principalmente en Argentina. Entre ellos se encuentran Luca Martínez Dupuy, Santiago Erviti, Francisco Pumpido y Thiago Gigena, jugadores que actualmente están en activo en el futbol albiceleste.

En Perú, Lampros Kontogiannis, futbolista mexicano con ascendencia griega, fichó con Melgar, club con el que logró un campeonato. También el lateral Rogelio Chávez tuvo un paso por el mismo equipo tras llegar procedente de Cruz Azul en julio de 2016.

En Colombia, además del posible arribo de Teun Wilke, Antonio de Nigris jugó con Once Caldas, antes de llegar a Brasil mientras que el exarquero del Querétaro, Liborio Sánchez, defendió la camiseta de Alianza Petrolera en 2017.

Jugó en Colombia | IMAGO7

El posible fichaje de Wilke por Fortaleza CEIF se sumaría así a una lista histórica de mexicanos en Sudamérica, marcada por trayectorias diversas y experiencias en distintas ligas del continente.