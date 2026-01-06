Liga MX: ¿Cuándo es la fecha de cierre de registros para fichar jugadores?

Oficialmente, con la llegada del 2026, el mercado de transferencias comenzó y los equipos de varias ligas importantes, en su mayoría en el futbol europeo, tienen hasta el 31 de este mes para cerrar sus fichajes, aunque no todas las ligas tienen el mismo calendario.

Una de las ligas que tiene una fecha de cierre diferente es la Liga MX, que ha confirmado que en 2026 el cierre de registros será en los primeros días del mes de febrero.

Imágenes del Tigres vs Cruz Azul | MEXSPORT

Aunque, oficialmente, el cierre de registros es durante las últimas horas de enero, los equipos de la Liga MX tendrán hasta el próximo lunes 9 de febrero para registrar jugadores, eso sí, bajo ciertas condiciones.

Una de las condiciones que tienen los equipos de Liga MX, es que el jugador que venga de la propia liga no tiene que haber jugado con su equipo de origen, mientras que si viene del extranjero no importa si tuvo actividad o no a principios de año.

Imágenes del Toluca vs Rayados | MEXSPORT

Habrá más fechas para los registros

Debido a la Copa del Mundo, donde México será anfitrión, se espera que exista una fecha más para poder inscribir jugadores, especialmente para los equipos que entren a la Liguilla del futbol mexicano y que cuenten con seleccionados nacionales.

Aunque todavía no se confirma la fecha para que eso ocurra, se estima que podría llegar durante las últimas jornadas del torneo Clausura 2026, recordando que los seleccionados estarían dejando a sus clubes en la última semana del mes de abril.

Javier Hernández apunta a no renovar con Chivas | IMAGO7

A espera de resolución de FIFA

La Liga MX busca que los jugadores mexicanos de equipos que no califiquen a la Liguilla puedan ceder a sus futbolistas nacidos en México para disputar la Fase Final del torneo.

Esta decisión está en la mesa de la FIFA, quien tendrá que aprobar dicha moción, aunque, recordemos que la Liga MX extendió el límite de jugadores extranjeros para este certamen.